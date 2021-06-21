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ЦИК РФ выявил попытки иностранного вмешательства еще до старта выборов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России обнаружил попытки иностранного вмешательства еще до старта избирательной кампании в стране, комиссия призывает профильные структуры выработать план противодействия давлению на избирательную систему, заявил член ЦИК РФ Игорь Борисов.

"Мы убедились, что зарубежные заинтересанты и в личном качестве, и в качестве представителей всевозможных иностранных международных организаций и даже некоторых государств - США, Польша, Украина, страны Балтии - еще до старта выборов в РФ развернули сеть по вмешательству во внутренние дела РФ", - сказал Борисов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

По его словам, комиссия также фиксирует призывы со стороны лиц, аффилированных с организациями, выполняющими функции иностранных агентов, "отказаться от выборов, перенести их на неопределенный срок, пренебречь санитарно-эпидемическими мерами и провести выборы в один день".

Борисов сообщил, что ЦИК РФ призывает профильные комиссии Совета Федерации и Госдумы, а также правозащитные организации выработать план противодействия иностранному вмешательству "на каждом этапе избирательных действий".

Ранее ЦИК принял решение, что голосование на выборах различного уровня в сентябре пройдет в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. 17 и 18 числа принято решение провести дополнительную форму голосования в отдаленных территориях.

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

ЦИК РФ Игорь Борисов Госдума Совфед

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