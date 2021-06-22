Около 5,5 млрд руб. потребуется на ремонт дорог в Крыму после стихии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Порядка 5,5 млрд рублей потребуется для восстановления дорожной инфраструктуры, поврежденной ливнями и сходом селевых потоков после мощного циклона, обрушившегося на Крым в июне, сообщил крымский вице-премьер Евгений Кабанов.

"По первоначальным кредиткам на ремонтно-дорожные работы необходимо порядка 5,5 млрд рублей", - сказал Кабанов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС во вторник вечером. Речь идет о Ялте, Керчи, Ленинском и Кировском районах.

В частности, пострадала федеральная трасса "Таврида". На ее восстановление может потребоваться 190 млн рублей.

"Подрядчиков снимайте со всех республиканских объектов. Задача - в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он заявил, что по тем объектам, где не требуется проектирование, дорожники могут выходить на работы "уже завтра".

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, 17 июня, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, травмированы 54 человека. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба.