Ущерб от стихии дворам многоквартирных домов Ялты и Керчи оценили в 160 млн руб.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ущерб, нанесенный дворам многоквартирных домов наводнением на юге и востоке Крыма, предварительно оценивается региональным Минстроем почти в 160 млн рублей.

"В Керчи и Ялте сотрудники Минстроя обошли все дворовые территории и общественные пространства, которые пострадали при чрезвычайной ситуации. Составлены перечни, дефектовки, фотофиксация, все объединено в отчеты, работают сметчики. По Ялте - 25 дворов, ущерб оцениваем ориентировочно в 76 млн рублей, Керчь - 17 дворовых территорий, оценка ущерба - ориентировочно 80 млн рублей", - сказал министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС во вторник вечером.

"До пятницы подготовим уже точные цифры с составлением проектно-сметной документации", - добавил он.

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, 17 июня, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, травмированы 54 человека.