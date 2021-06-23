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Мишустин поручил проработать вопрос перепрофилирования клиник на помощь больным с COVID

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву России и правительству Москвы до 1 июля проработать вопрос о целесообразности перепрофилирования федеральных медицинских организаций на больницы для помощи больным коронавирусом.

Глава правительства утвердил перечень поручений по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось 17 июня. В частности, Минфину и Минздраву поручено обеспечить выделение допсредств из резервного фонда правительства на оказание помощи людям, у которых диагностирован коронавирус.

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"Минздраву дано поручение совместно с правительством Москвы проработать вопрос целесообразности перепрофилирования федеральных медицинских организаций для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. О результатах нужно доложить в правительство до 1 июля", - отмечается в поручениях, опубликованных на сайте правительства РФ.

"Деньги будут направлены в территориальные фонды обязательного медицинского страхования", - отмечается в поручениях.

Дополнительные средства должны быть выделены на приобретение лекарств для больных COVID-19, речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях на дому, и препараты им выдаются бесплатно по рецепту врача.

Минпромторгу до 30 июня поручено принять меры по формированию необходимого запаса кислорода в больницах.

Михаил Мишустин коронавирус

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