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В РФ под меднаблюдением находятся 519 тыс. "ковидных" пациентов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В России под наблюдением врачей с коронавирусом или подозрением на него в настоящее время находится 519 тыс. пациентов, из них 390 тыс. отслеживают на дому, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день под меднаблюдением находятся 519 223 человека с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. За три недели количество пациентов под меднаблюдением увеличилось в два раза. Наибольший прирост - на последней неделе", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства в среду.

Он подчеркнул, что число пациентов, получающих лечение в амбулаторных условиях, увеличилось на 100 тыс. человек, и на дому сегодня находится на лечении почти 390 тыс. пациентов.

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Мурашко сообщил, что в палатах реанимации находятся 3800 пациентов, причем количество пациентов на ИВЛ увеличилось на 1000 человек. "Общее количество мест с ИВЛ у нас в разы превышает сегодня имеющийся контингент наблюдаемых пациентов, это 23 тыс. мест", - сказал министр.

Он отметил, что за последние дни дополнительно развернуто 35 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, общее их количество по России - 154 тыс., а свободный коечный фонд "удерживается на уровне 15% в регионах".

"В двух регионах в связи с большим поступлением в субботу, воскресенье отмечали напряженность госпитализации. В ручном режиме отрабатывали с ними. Сейчас ситуация стабилизирована, проблему не видим", - отметил Мурашко.

Также 13 беременных пациенток в настоящий момент находятся в реанимации "в крайне тяжелом состоянии", добавил глава Минздрава.

По словам министра, в большинстве регионов РФ ситуация с обеспечением лекарствами для амбулаторного лечения стабильна, и лишь в 20 из них запасов осталось на "3-4 недели".

"Совместно с министерством финансов и правительством мы готовим новые дополнительные документы по выделению финансирования для обеспечения лекарственными препаратами на амбулаторном этапе. В остальных регионах сегодня ситуация достаточно стабильна", - сказал Мурашко.

Он также отметил, что в связи с увеличением финансовой нагрузки правительством будут выделены дополнительные средства на обеспечение системы ОМС.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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