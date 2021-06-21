В парке "Патриот" снова открыли COVID-госпиталь

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Временный госпиталь для больных коронавирусом на 420 мест открыли в понедельник в парке "Патриот", сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

По словам главы муниципалитета Андрея Иванова, слова которого приводятся в сообщении, в короткий срок мощности госпиталя увеличатся - с 27 июня по 10 июля здесь будет открыта еще тысяча коек.

Впервые коронавирусный госпиталь на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот" был развернут в мае 2020 года.

Как сообщалось, всего в Подмосковье для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто 12 тысяч коек, свободный фонд составляет 11%.

В понедельник в Московской области зафиксирован новый абсолютный рекорд по числу новых случаев COVID за сутки - 1,8 тыс. человек.