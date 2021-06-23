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Британский военный атташе вызван в Минобороны РФ из-за ЧП с эсминцем

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море, сообщили в военном ведомстве России.

"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент.

"Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сообщили в Минобороны РФ.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив 4 бомбы по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", заявили военные.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Великобритания Минобороны РФ Черное море

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