МИД РФ назвал провокацией действия британского эсминца в Черном море

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией действия британского эсминца в Черном море.

"Профессиональную оценку опасным действиям эсминца ВМС Британии в Черном море уже дало министерство обороны нашей страны. Хотела бы добавить, что мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт вызвана в МИД РФ в связи с инцидентом с британским эсминцем в Черном море.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который в 11:52 23 июня вошел на три километра в территориальные воды РФ в Черном море в районе мыса Фиолент.

Отмечалось, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ. На предупреждение он не отреагировал, подчеркнули в Минобороны РФ.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", заявили военные.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании "Дефендер", - говорится в сообщении Минобороны.