Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

Паводок в Забайкалье и Амурской области потребовал федерального уровня реагирования

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - МЧС России приравняло паводковую ситуацию в Забайкальском крае и Амурской области к чрезвычайной ситуации межрегионального характера и установили федеральный уровень реагирования.

"С целью повышения эффективности мероприятий, проводимых на территории Забайкальского края и Амурской области, правкомиссией принято решение отнести данные ЧС к чрезвычайной ситуации межрегионального характера и установить федеральный уровень реагирования", - сообщила в среду пресс-служба МЧС России.

К ликвидации последствий дождевых паводков в Забайкальском крае и Амурской области привлечена группировка сил и средств общей численностью более 920 человек и 230 единиц техники, в том числе, подразделения Амурского, Сибирского и Камчатского спасательных центров, Хабаровского авиационно-спасательного центра.

В РоссииОбрушение моста отрезало от райцентра шесть забайкальских поселковЧитать подробнее

"С учетом смещения волны паводка прогнозируется дальнейшее развитие неблагоприятной обстановки на территории Амурской области. Существует вероятность возникновения опасных явлений и увеличения уровней воды в бассейнах рек Амур и Зея", - сообщили в МЧС.

В Забайкальском крае из-за проливных дождей вышли из берегов реки, подтопило порядка 300 домов, разрушены девять мостов. Власти организовали доставку вертолетамми продовольствия и медикаментов в населенные пункты, которые остались без наземного сообщения.

Прогноз резкого подъема уровней Амура и Зеи специалисты связывают с прошедшими сильными дождями, а также с влиянием паводка из Забайкальского края. Если негативный прогноз оправдается, в зоне наводнения в Приамурье окажутся 53 населенных пункта и более 100 дорог.

На Амуре и Зее уровень воды у Благовещенска может подняться до уровня 8-10 метров. В течение недели возможен подъем воды от 50 см до 2 метров.

В 2013 году, когда в регионе было одно из самых крупномасштабных наводнений в истории, уровень достиг 822 см.

Не исключено подтопление и областного центра. Горожан, живущих в прибрежной зоне, просят быть готовыми к эвакуации.

Гребень паводка у Благовещенска ожидают 24-27 июня.

МЧС Забайкальский край Амурская область

Новости по теме

Новости

Экс-полицейские в Уфе вновь получили до 7 лет колонии за изнасилование коллеги

Сертификат вакцинированного дополнят данными о сроке действия прививки

Смертность от COVID-19 в РФ за неделю выросла на 21,3%

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

РКН потребовал от Google прекратить обработку персональных данных в "Умном голосовании"

РКН потребовал от Google прекратить обработку персональных данных в "Умном голосовании"

Власти Крыма допустили выход из эксперимента по курортному сбору

Британский военный атташе вызван в Минобороны РФ из-за ЧП с эсминцем

Военные РФ открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу в Черном море

Военные РФ открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу в Черном море
Пандемия коронавируса

Кремль заявил, что локдаун на федеральном уровне не планируется

В Петербурге ожидается 35-градусная жара

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');