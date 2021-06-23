Паводок в Забайкалье и Амурской области потребовал федерального уровня реагирования

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - МЧС России приравняло паводковую ситуацию в Забайкальском крае и Амурской области к чрезвычайной ситуации межрегионального характера и установили федеральный уровень реагирования.

"С целью повышения эффективности мероприятий, проводимых на территории Забайкальского края и Амурской области, правкомиссией принято решение отнести данные ЧС к чрезвычайной ситуации межрегионального характера и установить федеральный уровень реагирования", - сообщила в среду пресс-служба МЧС России.

К ликвидации последствий дождевых паводков в Забайкальском крае и Амурской области привлечена группировка сил и средств общей численностью более 920 человек и 230 единиц техники, в том числе, подразделения Амурского, Сибирского и Камчатского спасательных центров, Хабаровского авиационно-спасательного центра.

"С учетом смещения волны паводка прогнозируется дальнейшее развитие неблагоприятной обстановки на территории Амурской области. Существует вероятность возникновения опасных явлений и увеличения уровней воды в бассейнах рек Амур и Зея", - сообщили в МЧС.

В Забайкальском крае из-за проливных дождей вышли из берегов реки, подтопило порядка 300 домов, разрушены девять мостов. Власти организовали доставку вертолетамми продовольствия и медикаментов в населенные пункты, которые остались без наземного сообщения.

Прогноз резкого подъема уровней Амура и Зеи специалисты связывают с прошедшими сильными дождями, а также с влиянием паводка из Забайкальского края. Если негативный прогноз оправдается, в зоне наводнения в Приамурье окажутся 53 населенных пункта и более 100 дорог.

На Амуре и Зее уровень воды у Благовещенска может подняться до уровня 8-10 метров. В течение недели возможен подъем воды от 50 см до 2 метров.

В 2013 году, когда в регионе было одно из самых крупномасштабных наводнений в истории, уровень достиг 822 см.

Не исключено подтопление и областного центра. Горожан, живущих в прибрежной зоне, просят быть готовыми к эвакуации.

Гребень паводка у Благовещенска ожидают 24-27 июня.