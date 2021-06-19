Обрушение моста отрезало от райцентра шесть забайкальских поселков

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мост через ручей Савватеево в Нерчинском районе Забайкалья обрушился из-за паводка и отрезал от районного центра сразу шесть поселков.

"Отсутствует пешеходное и автомобильное сообщение с районным центром с шестью населенными пунктами: Савватеево, Пешково, Кулаково, Котельниково, Андронниково, Волочаевка. Рекой Урульга частично размыло дорожное полотно межпоселковой автодороги на 16-17 километрах между селами Пешково и Савватеево", - написал вице-премьер Забайкалья Андрей Гурулев в своем телеграм-канале.

Кроме того, в селе Дунаево в Сретенском районе в зоне подтопления оказались 80 домов, а в селе Нижняя Куэнге - 26. По словам Гурулева, часть местных жителей покинули населенные пункты. Региональные власти уже подготовила пункты временного размещения.

Поиск подрядчиков, которые будут восстанавливать разрушенные мосты и дороги после паводка в Забайкалье, объявлен. Первые контракты планируют заключить уже 20 июня, чтобы не тратить время. Работы начнутся сразу, как закончится паводок.