В Бурятии из-за заболеваемости COVID-19 вводят нерабочие дни

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти Бурятии из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и ростом числа заболевшим введут режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства республики.

На этот период будет запрещена деятельность "всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ".

Кроме того, будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала и озера Щучье. Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Эпидобстановка в регионе ухудшается пятую неделю подряд.

По данным на 23 июня, в Бурятии выявлено 255 новых случаев.