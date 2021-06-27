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Глава Бурятии объяснил введение локдауна с 27 июня по 11 июля

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение нерабочих дней с 27 июня по 11 июля тяжелой ситуацией с COVID-19. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Главная тема сегодняшнего дня, конечно, ковид и локдаун. Поэтом хочу еще раз вернуться к этому. Ситуация тяжелая. Главная проблема это нехватка больничных мест, нехватка врачей и растущая смертность от ковида. Уже сейчас весь медперсонал работает с огромной перегрузкой, без выходных, многие вообще без выезда домой. Больше 3 тысяч коек занято", - заявил Цыденов.

Он призвал принять все возможные меры для "перелома ситуации", так как "инфекция стала более заразной, более агрессивной".

Темпы вакцинации, по его мнению, недостаточные, поэтому единственным средством остановить распространение коронавируса является локудаун.

"Две недели не такой большой срок. В принципе это вообще не срок. Вспомните осенний локдаун, тоже двухнедельный. Его уже никто и не помнит, но он тогда позволил переломить ситуацию", — подчеркнул он.

В изданном указе глава Бурятии перечислил те учреждения, которые продолжат работать: учреждения здравоохранения, продуктовые магазины, магазины товаров первой необходимости, аптеки, непрерывные производства, работы в основном на открытом воздухе, госучреждения, оказывающие услуги гражданам и гостиницы

Ранее сообщалось, что из-за заболеваемости COVID-19 в Бурятии вводят нерабочие дни с 27 июня по 11 июля. Эпидобстановка в регионе ухудшается пятую неделю подряд.

Хроника 09 января 2020 года – 27 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Бурятия COVID-19 коронавирус

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