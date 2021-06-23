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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:43Заразились
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Суточный показатель COVID-смертности в РФ стал максимальным с февраля

Суточный показатель COVID-смертности в РФ стал максимальным с февраля
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Еще 17 594 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Умерли за сутки 548 пациентов, это максимум с февраля. Накануне во вторник было зафиксировано 546 смертей. Общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 130 895.

Поправились и выздоровели 4,9 млн пациентов, в том числе 12 660 за минувшие сутки.

Новые случаи регистрировались во всех 85 регионах страны. В Москве 6 534 новых случаев COVID-19 за сутки.
Наибольший прирост заболевших вслед за российской столицей наблюдается в Московской области - 2 323 новых случая. В Санкт-Петербурге - 1 092 заболевших, здесь же зафиксированы самые высокие показатели суточной смертности: 93 летальных исхода.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 368 513 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Июнь.

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