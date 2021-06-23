Минобрнауки РФ подумает о допуске к очным занятиям только привитых студентов

Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Минобрнауки РФ примут решение о формате начала учебного года с учетом эпидемиологической обстановки, а также рассмотрят предложение Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о начале учебного года в смешанном формате и о допуске к очным занятиям только прошедших вакцинацию студентов, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице начать новый учебный год в гибридном формате. Предлагалось пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов или имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке. Остальных студентов предлагалось допустить к занятиям в онлайн-формате.

"Совсем недавно - 16 июня - Совет ректоров вузов Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с профилактическими мерами. На следующей неделе мы обстоятельно обсудим это предложение на площадке Российского Союза ректоров вместе со всем ректорским сообществом России", - сообщил Фальков на совещании президента с членами правительства.

Он уточнил, что ведомство рассчитывает начать предстоящий учебный год 1 сентября.

Министр подчеркнул, что окончательное решение о формате начала учебного года будет принято с учетом складывающейся обстановки и мнения специалистов.

22 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, отвечая на вопрос "Интерфакса", что студентам необходимо обязательно вакцинироваться перед началом учебного года.