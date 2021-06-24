Матвиенко спрогнозировала улучшение ситуации с COVID в РФ к октябрю

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что к октябрю ситуация с коронавирусом в РФ улучшится.

"Коллеги, мы видим, что сейчас эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, она меняется изо дня в день. Трудно прогнозировать, но все-таки я полагаю, что к октябрю ситуация улучшится", - сказала Матвиенко на заседании Оргкомитета третьего Евразийского женского форума.

Она надеется, что "к октябрю ситуация будет спокойная".

Однако организаторам форума нужно готовиться к разным сценариям и возможным форматам проведения мероприятия, которое пройдет 13-15 октября в Санкт-Петербурге, добавила она.

По данным оперштаба на четверг, в России за сутки выявлено еще 20 182 случая заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 24 января, когда было зафиксировано 21 127 новых случаев инфицирования.