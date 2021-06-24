Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:19Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 595 550+437 255

Матвиенко спрогнозировала улучшение ситуации с COVID в РФ к октябрю

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что к октябрю ситуация с коронавирусом в РФ улучшится.

"Коллеги, мы видим, что сейчас эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, она меняется изо дня в день. Трудно прогнозировать, но все-таки я полагаю, что к октябрю ситуация улучшится", - сказала Матвиенко на заседании Оргкомитета третьего Евразийского женского форума.

Она надеется, что "к октябрю ситуация будет спокойная".

Однако организаторам форума нужно готовиться к разным сценариям и возможным форматам проведения мероприятия, которое пройдет 13-15 октября в Санкт-Петербурге, добавила она.

По данным оперштаба на четверг, в России за сутки выявлено еще 20 182 случая заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 24 января, когда было зафиксировано 21 127 новых случаев инфицирования.

Хроника коронавируса. Июнь.

17
В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан22 июня. Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи.21 июня. Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир.20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан
Хроника 09 января 2020 года – 24 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Валентина Матвиенко Совфед Коронавирус

Новости по теме

Новости

Лётный директор S7 арестован за вымогательство взятки

МИД РФ предупредил о возможных последствиях ЧП с британским эсминцем

С 1 августа отели Кубани будут принимать только туристов с прививкой

С 1 августа отели Кубани будут принимать только туристов с прививкой

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в его работе в России

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

"Госконцерт" упразднен

Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов

Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов

В МИД заявили о готовности РФ отстаивать нерушимость своей границы военными методами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');