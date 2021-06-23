В Ингушетии произошла перестрелка из-за земельного участка

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, двое пострадали в результате перестрелки в Назрановском районе Ингушетии. Об этом сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Перестрелка в сельском поселении Кантышево Назрановского района республики, в ходе которой погиб мужчина и два человека ранены. Причиной инцидента стала возникшая ссора из-за территориального спора за земельный участок", - сказал источник.

По предварительным данным, двое раненных в перестрелке находятся в Ингушской республиканской клинической больнице в очень тяжелом состоянии, один человек погиб.

Как сообщил агентству другой источник, знакомый с ситуацией, мужчина, открывший стрельбу во время конфликта из-за земли, установлен и доставлен в отдел полиции. Погибшим оказался местный житель Хасбулат Кодзоев.

Как сообщил агентству другой источник, знакомый с ситуацией, мужчина, открывший стрельбу во время конфликта из-за земли, установлен и доставлен в отдел полиции. Погибшим оказался местный житель Хасбулат Кодзоев.

Как уточнил "Интерфаксу" источник в силовых структурах, между местными жителями Кодзоевыми произошел внутритейповый конфликт на почве земельного спора.

"По предварительной информации, все участники потасовки приходятся друг другу родственниками, двоюродными братьями. Словесная перепалка перешла в потасовку, в ходе которой отец одного из молодых людей открыл стрельбу из охотничьего ружья по своим племянникам, случайно попал и в своего сына", - рассказал источник.

По его данным, стрелка правоохранительные органы вычислили сразу и задержали.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по поводу данного инцидента.