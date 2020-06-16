Число жертв перестрелки в Ингушетии возросло до пяти

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В республиканской больнице скончался один из трех пострадавших во время внутритейпового конфликта в ингушской Назрани, сообщил "Интерфаксу" представитель медучреждения.

"Несмотря на оказанную экстренную помощь, один из доставленных во вторник с серьезным ранением умер. Ему проводили сложную операцию, он находился в реанимации ингушской республиканской больницы в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что ранее в больнице скончались трое, один на месте происшествия. Сейчас в медучреждении находятся двое участников конфликта с серьезными травмами.

В свою очередь Следственный комитет РФ (СКР) сообщил, что по факту перестрелки в Назрани возбуждено уголовное дело. "По данным следствия, 16 июня 2020 года примерно в 13 часов на окраине Альтиевского административного округа города Назрани произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия между группой местных жителей, в результате которой четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по пп. "а " и "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

Что произошло в Назрани

Ранее информированный источник сообщал, что от огнестрельных ранений скончались участковый уполномоченный отдела МВД по Назрани капитан полиции Адам Медов и его двоюродный брат - водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии. Информацию о гибели сотрудника вневедомственной охраны в результате перестрелки в Назрани "Интерфаксу" Росгвардии подтвердили в Росгвардии.

Причиной перестрелки в Назрани мог стать семейный конфликт между двумя родственниками из-за земли, сказал источник "Интерфакса". Каждый из участников конфликта собрал сторонников. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, имели ли мужчины разрешение на хранение оружия.

Как сообщил агентству информированный источник, по предварительным данным, усугубление внутритейпового конфликта, длившегося несколько дней, спровоцировал участковый уполномоченный полиции Медов, который ударил ножом оппонента. "После этого сторонники его оппонента открыли стрельбу ", - сказал собеседник "Интерфакса".

Как ранее сообщил "Интерфаксу" информированный источник, инцидент произошел во вторник на пересечении улиц Коммунальная и Варшавская в Назрани. "Произошла драка с применением оружия между Медовыми. Два брата не поделили земельный участок", - сказал собеседник агентства.

Задержан предполагаемый зачинщик Савангерей Медов - пожилой мужчина, инициировавший с двоюродным братом земельный спор.

На месте происшествия работают сотрудники центра по противодействию экстремизму и следователи.