Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Жертвами конфликта со стрельбой в Назрани стал офицер полиции и сотрудник Росгвардии, а также двое местных жителей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"От огнестрельных ранений скончались участковый уполномоченный отдела МВД по Назрани капитан полиции Адам Медов и его двоюродный брат - водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

Кроме этого, по его данным, убиты двое гражданских лиц - участников конфликта. "За исключением одного гражданского, все погибшие являются родственниками, также среди семерых раненых есть родственники клана Медовых", - сказал источник.

Он отметил, что всего в конфликте участвовали до 15 человек, непосредственно дрались 7 из них. Со слов опрошенных, стреляли двое.

Еще один источник сообщил "Интерфаксу", что причиной перестрелки в Назрани мог стать семейный конфликт. По оперативным данным, к перестрелке привел "земельный спор" между двумя родственниками, сказал собеседник агентства.

Каждый из участников конфликта собрал сторонников. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, имели ли мужчины разрешение на хранение оружия.

Ранее во вторник о конфликте в Назрани "Интерфаксу" рассказал другой информированный источник. По его данным, в перестрелке погибли один полицейский и трое местных жителей.