Около половины застрявших во льдах белух на Чукотке освободились

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Часть белух, застрявших зимой в полынье на Чукотке, после таяния льда смогли освободиться из ледового плена, сообщает в четверг пресс-служба национального парка "Берингия".

"Инспектор парка сообщил о том, что в лагуне у села Янракыннот он наблюдал группу белух, которые зашли туда со стороны бухты Пенкегней. В первый день ему удалось насчитать 13 животных, на следующий - 7. Вероятно, они выходят из бухты группами", - говорится в сообщении.

Пролив Сенявина еще забит льдом, однако лед в первую очередь разрушается вдоль побережий.

Специалисты считают, что по образовавшимся у берега полыньям и проталинам животные нашли выход к лагуне. Свободная ото льда лагуна сейчас самый большой участок открытой воды на пути из бухты Пенкегней к морю, где много пищи для белух. В последние несколько дней, благодаря сильным ветрам, кромка льда приблизилась к селу Янракыннот, преодолеть этот последний участок для животных не составляет труда.

Как сообщалось, около 50 белух застряли во льдах в бухте Пенкегней на Чукотке, предположительно, в январе. В апреле их обнаружили сотрудники нацпарка "Берингия". Они наблюдали за белухами и подкармливали их свежей рыбой. В начале июня сотрудники нацпарка из-за таяния льда прекратили патрулирование участка, где в полынье застряли белухи.