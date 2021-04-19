Около 20 белух попали в ледовый плен на Чукотке

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Почти два десятка белух застряли во льдах в бухте Пенкигнгэй на Чукотке, сообщила в понедельник пресс-служба нацпарка "Берингия", инспекторы которого обнаружили животных.

"В трех небольших полыньях держится около 20 белух. До ближайшей открытой воды - не менее 40 км", - говорится в сообщении.

По словам специалистов нацпарка, почти каждый год белухи попадают в ледовый плен, но обычно это происходит вблизи кромки льда. Пока большинство животных выглядят нормально. Максимальное время, которое они проводили под водой во время наблюдений, - около получаса, вероятно, им все-таки удается добывать себе корм.

Район Сенявинского пролива особенно опасен для белух - он изобилует узкими фьордами, воды почти закрыты от ветров и повсюду образуются пласты крепкого неподвижного льда.

"Известен случай, когда в том же районе в ледовый плен попало несколько тысяч белух в 1984 году. Тогда всю зиму и весну люди поддерживали промоины при помощи бензопил, а потом даже вызвали ледокол, но, по словам участников той эпопеи, успех ее был очень ограниченный, большинство белух всё-таки погибло. Сейчас численность белух достаточно высокая, в данном случае угроз для популяции нет", - сообщил специалист по морским млекопитающим, научный сотрудник национального парка "Берингия" Анатолий Кочнев, слова которого приводятся в сообщении.

По словам ученого, белухи умеют пользоваться воздушными полостями, которые бывают в подводной части льда. Если они найдут такие полости, то сумеют выбраться из ловушки. Кроме того, есть надежда, что белухи смогут продержаться до "большой воды". Однако, если рыба уйдёт из бухты, шансов у животных останется мало.