Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:15Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

В РФ запретят промышленный вылов китов и дельфинов

В РФ запретят промышленный вылов китов и дельфинов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует ввести запрет на добычу китов и дельфинов в рамках промышленного и прибрежного рыболовства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы предлагаем ввести дополнительное регулирование, уже для промышленного и прибрежного рыболовства. Оно распространяется, прежде всего, на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства в четверг.

Он напомнил, что после событий вокруг так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае ранее кабинет министров ужесточил требования к правилам добычи белух и косаток для учебных или зрелищных мероприятий.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Животных начали вывозить из Приморья в Охотское море в специальных контейнерах небольшими партиями в июне 2019 года. Сначала их вывозили в фурах и по реке, затем, из-за распутицы стали вывозить морем. В ноябре специалисты выпустили на волю всех белух и косаток, остававшихся в "китовой тюрьме".

"Теперь получить квоту на вылов можно только после рассмотрения заявки на заседании комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Кстати, в этом году таких разрешений не выдавали", - сказал Мишустин.

"Китовая тюрьма" в Приморье

7
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Михаил Мишустин РФ

Новости по теме

Новости

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России

Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России

Главу компании-поставщика воды в Крыму сменят на фоне вододефицита

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Минфин предложил уточнить налогообложение доходов иностранного бизнеса в России

IT-гигантам пригрозили запретом на рекламу за отсутствие филиалов в РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

СМИ узнали о вероятной продаже "Акадо" "Ростеху"

Что случилось этой ночью: четверг, 13 мая

В Приамурье задержан угрожавший повторить казанские события подросток

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');