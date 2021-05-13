В РФ запретят промышленный вылов китов и дельфинов

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует ввести запрет на добычу китов и дельфинов в рамках промышленного и прибрежного рыболовства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы предлагаем ввести дополнительное регулирование, уже для промышленного и прибрежного рыболовства. Оно распространяется, прежде всего, на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства в четверг.

Он напомнил, что после событий вокруг так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае ранее кабинет министров ужесточил требования к правилам добычи белух и косаток для учебных или зрелищных мероприятий.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Животных начали вывозить из Приморья в Охотское море в специальных контейнерах небольшими партиями в июне 2019 года. Сначала их вывозили в фурах и по реке, затем, из-за распутицы стали вывозить морем. В ноябре специалисты выпустили на волю всех белух и косаток, остававшихся в "китовой тюрьме".

"Теперь получить квоту на вылов можно только после рассмотрения заявки на заседании комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Кстати, в этом году таких разрешений не выдавали", - сказал Мишустин.