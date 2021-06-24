С 1 августа отели Кубани будут принимать только туристов с прививкой

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Гостиницы, дома отдыха и пансионаты в Краснодарском крае с 1 июля будут принимать гостей только при наличии отрицательного теста на коронавирус, либо документа, подтверждающего вакцинацию, сообщил в четверг губернатор Вениамин Кондратьев.

Об этом Кондратьев написал в своем телеграм-канале.

С 1 августа меры будут ужесточены: с этой даты кубанские отели будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Кондратьев объяснил данные решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

"Мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача - защитить здоровье людей и сохранить экономику региона", - написал он.

Накануне постановлением главного санитарного врача Краснодарского края в регионе была введена обязательная вакцинация предприятий и организации социальной сферы, торговли, бытового обслуживания, общепита, туриндустрии и транспорта.

В срок до 23 июня 2021 года предписано организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 23 августа 2021 года - вторым компонентом (дозой) вакцины против новой коронавирусной инфекции, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников.