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В РСТ сочли, что прием только привитых туристов может сорвать турсезон на Кубани

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Решение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о заселении в отели региона с 1 августа только вакцинированных туристов может привести к срыву летнего туристического сезона, заявила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Решение о заселении в отели только вакцинированных вызывает вопросы - получается, что глава региона точно знает, какая ситуация будет через 5 недель. С другой стороны, многие просто не успеют к этому сроку получить обе порции вакцины, поскольку уже сейчас запись на прививку идет на неделю-две вперед", - сказала она.

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По мнению эксперта, это похоже на попытку активизировать вакцинацию, а "введут ли озвученную меру с 1 августа реально - покажет время".

"В любом случае, какое-то количество туристов поехать не смогут и будут вынуждены аннулировать туры. Туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями, и чем ближе дата поездки, тем больше штрафы. Получается, что сезон, который обещал быть лучшим за долгую историю внутреннего туризма, сейчас реально срывается", - подытожила Тюрина.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус, либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил данные решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. В администрации региона уточнили, что нововведения не коснутся детей.

Хроника 09 января 2020 года – 24 июня 2021 годаПандемия коронавируса
РСТ Ирина Тюрина Краснодарский край Вениамин Кондратьев Коронавирус

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