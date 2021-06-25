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Россия начала процесс ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане

Россия начала процесс ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане
Российский боевой корабль в Порт-Судане
Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ представляет президенту РФ соглашение с Суданом о строительстве базы ВМФ для последующей ратификации в Госдуме, говорится в документе за подписью премьера Михаила Мишустина.

Постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться до четырех российских кораблей.

В начале июня 2021 года начальник генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе. По его словам, так как соглашение было подписано при прежнем режиме и не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, у Судана есть возможность для внесения поправок и изменений с учетом интересов страны.

4 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил "Интерфаксу", что посольство РФ в Хартуме получило разъяснения суданской стороны относительно намерения пересмотреть решение по созданию пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в этой стране. По его словам, Судан не отозвал свою подпись под соглашением о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, поэтому остается поле для компромисса.

Россия расширит присутствие военно-морского флота за счет создания в Судане на Красном море базы ВМФ РФ, сообщил ранее "Интерфаксу" бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов. Он назвал Красное море важным для российского военного присутствия регионом. "У России там есть интересы. Это Африка и Аравийский полуостров. Это выход в Индийский океан, а также выход через Суэцкий канал и Средиземное море в Атлантику, - заявил адмирал. - В Судане нам не надо держать большие силы. Там достаточно будет иметь пункт маневренного базирования и материально-технического обеспечения".

Бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал "Интерфаксу", что пункт материально-технического обеспечения в Судане будет важен для российских боевых кораблей, которые выполняют антипиратские миссии и задействованы в охране конвоев. "В перспективе пункт материально-технического обеспечения в Судане может стать полноценной военно-морской базой", - сказал Кравченко.

У России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус. 30 сентября 2020 года Шойгу заявил, что военно-морская база в Тартусе способна принимать десятки боевых кораблей.

Российская эскадра на постоянной основе находится в Средиземном море. В ее составе - до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали в пресс-службе Черноморского флота РФ. Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей") по боевикам в Сирии.

Судан

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