Российский МИД получил от Судана разъяснения по поводу создания базы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Хартуме получило разъяснения суданской стороны относительно намерения пересмотреть решение по созданию пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в этой стране, сообщил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Он пояснил, что в этой стране у РФ есть военный атташат, посольство, которое продолжает работать. "Они получили разъяснения", - отметил он.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля.

Однако в июне 2021 года начальник генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе.

По его словам, так как соглашение было подписано при прежнем режиме и не было ратифицировано законодательным органом, как требует процедура одобрения международных договоров, у Судана есть возможность для внесения поправок и изменений с учетом интересов страны. "Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах (с российской стороной)", - отметил аль-Хусейн.