Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" беременных

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минздрав РФ разрешил прививать беременных от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "ГамКовидВак" ("Спутник V") у беременных. Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета правительства по борьбе с распространением COVID-19.

Он уточнил, что решение принято с учетом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

Мурашко напомнил, что беременные также болеют коронавирусом, в том числе и в тяжелой форме.