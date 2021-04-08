Врачи в Пензе спасли беременную с 90-процентным поражением легких

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Более месяца пензенские медики боролись за жизнь заразившейся коронавирусом беременной многодетной женщины, которая в итоге выздоровела и родила, сообщает в четверг пресс-служба правительства Пензенской области.

Отмечается, что она готовилась стать мамой в четвертый раз, но попала на 30-й неделе беременности в "красную зону". Беременную госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией, поражением легких более 90% на фоне COVID-19.

"Состояние пациентки вызывало тревогу и опасение, показатели здоровья стремительно ухудшались. Было принято решение женщину родоразрешить", - цитирует пресс-служба слова заместителя главного врача областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Джамиля Курмаева.

Спецтранспортом роженица была доставлена в пензенский перинатальный центр для экстренной операции, затем она снова была переведена в ковидный госпиталь.

"Спустя месяц интенсивного лечения пациентка выписывается и на данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Многодетная мама наконец-то увидит свою новорожденную малышку, которая все это время была отдельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за 2020 год новой коронавирусной инфекцией в Пензенской области заболели 214 беременных. Ни у одной из них ребенок коронавирусом во время родов не заразился.