Аграрии РФ начали считать потери от засухи. Обзор

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Жаркая погода, которая второй месяц стоит в ряде регионов РФ, заставила аграриев "включить калькулятор потерь". В одних регионах масштаб бедствия уже определен, в других заявляют о "существенных потерях зерна".

Специалисты АПК, опрошенные "Интерфаксом", говорят и о том, что из-за жаркой погоды у аграриев могут возникнуть проблемы и с заготовкой кормов.

Потеряли безвозвратно

В Башкирии предварительный ущерб от засухи уже подсчитали - порядка 3,4 млрд рублей, сообщили в Минсельхозе республики. Почвенная и атмосферная засуха, а также суховеи в регионе наблюдались со второй декады мая по конец июня.

"Сегодня уже точно можно сказать, что рекордного урожая, какой получили в прошлом году, в этом году не получим, - сказали в ведомстве. - Сейчас важно минимизировать потери сельхозпроизводителей и сохранить тот урожай, который остался". Урожайность озимых пока в два раза меньше прошлогодней.

Из-за засухи пострадали посевы 335 хозяйств, влиянию опасных природных явлений подверглись 311 тыс. га посевов, 150 тыс. га из них погибли.

В республике планируется ввести режим ЧС.

Этот режим уже действует в 18 муниципальных образованиях Оренбургской области. "Отсутствие осадков привело к тому, что часть урожая мы безвозвратно потеряли. Хотя все виды на урожай были, и перезимовка озимых прошла удачно, и посевную кампанию провели в агротехнические сроки", - заявили в областном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Площади гибели зерновых и зернобобовых культур уточняются.

Первые результаты уборки зерна показывают, что урожайность составляет 13 ц/га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых ожидается ниже среднемноголетних показателей.

Режим ЧС готовы объявить и власти Удмуртии.

Как заявила на днях журналистам вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова, власти региона работают "над тем, чтобы зафиксировать чрезвычайную ситуацию почвенной засухи".

По ее словам, даже прошедшие в минувшие выходные дожди не исправили ситуацию.

Из-за жаркой погоды на две недели раньше прошлогоднего началась уборка урожая в Самарской области. По данным регионального Минсельхозпрода, урожайность составляет 21,8 ц/га.

Жаркая погода подгоняет созревание хлебов и в Татарстане.

По оценке Минсельхозпрода республики, вегетация опережает средние многолетние сроки на две недели. "Май и июнь по погодным условиям оказались для растениеводства аномальными. За этот период выпало 52 мм осадков, это половина от среднемноголетних значений. Есть территории, где выпала лишь четверть нормы, - сказали в пресс-службе ведомстве. - Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы, по данным большинства наблюдательных подразделений, содержат 10 мм и менее. Метровый слой почвы на некоторых участках содержит критически низкие значения продуктивной влаги".

Прогноз сбора зерна в министерстве делать не стали, но отметили, что "недобор урожая ожидается существенный".

Как отмечают специалисты, длительная жаркая погода приводит к тому, что "зерно формируется мелкое и щуплое". Однако высокие температуры повышают его хлебопекарные качества, отметили в ведомстве.

Критические запасы влаги в почве фиксируют и специалисты Белгородской области.

Как сообщила замруководителя филиала Россельхозцентра Татьяна Дубинина, запасы влаги в почве в верхнем слое критические, трещины на почве достигают в отдельных местах трех сантиметров, растения страдают от воздушной засухи.

Особенно негативно это отразилось на озимой пшенице, у нее сформировалось щуплое зерно. В результате урожайность зерна возможна не выше 40-45 ц/га, тогда как в 2020 году средний показатель по области составил 58,4 ц/га.

Вместе с тем предварительный анализ качества пшеницы показал высокое содержание клейковины - 20-23%.

В Курской области, по словам начальника управления растениеводства, механизации и охраны труда комитета АПК Александра Бобкова, ситуация на полях нормальная, виды на урожай неплохие. "Сейчас мы больше опасаемся возможных сильных ветров, из-за которых посевы могут полечь", - сказал он.

В Воронежской области пока только готовятся к уборке урожая. "У нас после жары осадки выпали нормальные более-менее. Кое-где, конечно, посевы повредил град, но площади незначительные", - сообщил начальник отдела развития растениеводства областного департамента АПК Александр Харьковский.

При этом он не исключил, что жара сожжет посевы. Тем не менее, аграрии ожидают, что "в этом году урожай будет не хуже, чем в прошлом", отметил глава отдела.

Между тем, в начале июня правительство Воронежской области сообщило, что по итогам текущего года предполагается снижение валового сбора зерновых и зернобобовых культур примерно на 15% "из-за ситуации с озимыми, а также исходя из опыта прошлых лет и предварительных расчетов".

Надежда на соседей не спасет

Вместе с уборкой урожая аграрии ведут и заготовку кормов, объемы которых также могут сократиться из-за жаркой погоды. Причем ряд регионов рассчитывает не только на собственные возможности, но и на соседей, у которых можно позаимствовать площади покосов.

И если в Воронежской и Нижегородской областях заготовлена почти половина кормовой базы и проблемы не прогнозируются, то в Башкирии пока припасли 24% от потребности. Причина - все та же жара.

"В регионе сегодня предпринимаются меры для обеспечения скота необходимым количеством кормов. Организованы передвижные отряды по их заготовке в тех регионах, где есть такая возможность. Планируется финансовая помощь хозяйствам, испытывающим недостаток кормов", - сообщили в Минсельхозе республики.

Проблемы с кормами не исключают и в Удмуртии. Нынешних запасов хватит до февраля будущего года.

Власти республики начали поиски возможных поставщиков объемистых кормов за пределами региона.

На полноценную зимовку животных рассчитывают в Татарстане, и для этого уже организовали заготовку кормов в других регионах. "Но оттуда основную массу в любом случае не завезешь, поэтому надеемся на кукурузу, которая неплохо развивается, и на второй укос многолетних трав", - сказали в Минсельхозпроде республики.

"Для осеннего зеленого конвейера засеваются дополнительные площади кормовых культур. Второй укос, надеемся, поправит ситуацию, - заявили в ведомстве. - У нас ещё имеются площади однолетних трав и кормосмесей, но там тоже будет недобор зеленой массы".

В Оренбургской области пока заготовили 31% от запланированных объемов сена, 26% - сенажа.