Туркомпании прогнозируют шквал отмен туров на Кубань в понедельник

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Туроператоры получают очень много звонков с вопросами о возможности аннуляции туров в Краснодарский край, начало основного потока отмен туров прогнозируется на понедельник, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Как правило, чем ближе дата поездки, тем больше штраф за аннуляции или фактически понесенные туроператором расходы, которые не возвращаются. Люди понимают, что прививку сделать к 1 августа они не успевают. Но при этом, если сейчас аннулируют тур, то смогут сделать это без штрафов. Соответственно, очень многие думают о том, чтобы аннулироваться сейчас, и это реальная опасность для курортов Краснодарского края", - сказала она.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 24 июня, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Эксперт напомнила, что в Москве сделать прививку можно, хотя и образовались очереди, а в некоторых регионах вакцина просто кончилась.

"Например, в Хабаровске и Екатеринбурге сейчас нельзя пройти вакцинацию, так как нет препарата. Поэтому, если у туристов из таких регионов поездка в начале августа, выбора нет. И привиться нельзя, и поехать нельзя. Остается только аннулировать тур", - пояснила она.

По словам Тюриной, туроператоры оценивают реальное число аннуляций туров из-за введения требования о ПЦР-тестах и прививке в 20% на июль и 30% на август.

"Но, как считают в туркомпаниях, основной шквал начнется в понедельник. Сейчас многие туристы еще думают, успеют ли они сделать прививки, если поездка в августе, и смогут ли оплатить ПЦР-тесты, если в июле. Из-за огромного спроса цены на ПЦР-тесты сейчас выросли до 2,5-3,5 тыс. рублей, на семью это получается от 10 тыс. рублей и выше. Плюс большие очереди, поэтому многие оценивают, что выгоднее: сделать тесты или отказаться от отдыха", - пояснила она.

Как сообщалось, туроператоры ожидают, что туры аннулируют до 50% тех, кто оплатил путевки. Кроме того, после появления информации о новых требованиях на Кубани новые продажи практически остановились. "Туры на август были проданы примерно на 65%, оставшиеся объемы туроператоры рассчитывали допродать в июле. Сейчас продаж нет", - подчеркнула Тюрина.

Ростуризм в пятницу обратился к главе Краснодарского края с просьбой пересмотреть свое решение и разрешить туристам заселяться в отели с прививкой или ПЦР-тестом до конца летнего сезона. Роспотребнадзор, в свою очередь, рекомендовал властям Краснодарского края изменить формулировки принятых в четверг ограничительных мер и учесть не только тех, кто привит от коронавируса, но и тех, кто переболел.