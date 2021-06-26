РСТ и РСПП попросили власти Кубани смягчить ограничения для туристов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой смягчить введенные 24 июня ограничения, связанные с заселением туристов в объекты размещения.

"Поддерживаем обращение руководителя Федерального агентства по туризму З.В. Догузовой в отношении разрешения организации приема и расселения туристов с 1 августа 2021 года в гостиницах и санаториях Краснодарского края при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста ПЦР", - говорится в письме, которое подписали президент РСТ Андрей Игнатьев и глава комиссии РСПП по туриcтической индустрии Сергей Шпилько.

Они подчеркнули, что объективные временные ограничения, связанные с получением двух компонентов вакцины от COVID-19, могут привести к тому, что значительная часть туристов не сможет воспользоваться оплаченными турами, а гостиницы "рискуют столкнуться со значительной недозагрузкой номерного фонда".

Кроме того, авторы письма предлагают внести в перечень документов, необходимых для размещения туристов в отелях, подтверждение перенесенного COVID-19 в период не более шести календарных месяцев до даты заезда.

"Данная мера позволит нашим соотечественникам, уже переболевшим коронавирусной инфекцией, посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР тесты", - говорится в письме, текст которого есть в распоряжении "Интерфакса".

Кондратьев сообщил 24 июня, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Исключение сделают для тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Представители турбизнеса считают, что эта мера сорвет летний сезон, так как порядка 50% туристов, забронировавших путевки, откажутся от поездок. Руководители Ростуризма и Роспотребнадзора обратились к Кондратьеву с просьбой смягчить требования и разрешить туристам заселяться не только с прививкой, но и с ПЦР-тестом, а также справкой о наличии антител.