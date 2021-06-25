Запущенный с Плесецка спутник успешно выведен на расчетную орбиту

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк в 22:50 мск, вывела на орбиту космический аппарат нового поколения в интересах Минобороны России, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Стартовавшая 25 июня в 22:50 мск с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, старт ракеты и выведение космического аппарата прошли в штатном режиме.

В ведомстве добавили, что с объектом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2550".

Это был второй пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2021 году. Предыдущий был успешно проведен с северного космодрома 2 февраля 2021 года.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие шестнадцать лет с северного космодрома проведено 46 пусков ракет-носителей "Союз-2" среднего класса 1А и 1Б, а также 6 пусков ракет-носителей "Союз-2" легкого класса этапа модернизации 1 В.