Новый спутник Минобороны РФ внесен в каталог космических объектов

Вид на стартовавшую с космодрома Плесецк ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутником для Минобороны РФ. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российский военный спутник нового поколения, запущенный в пятницу с космодрома Плесецк, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новом космическом объекте - космическом аппарате Минобороны России, запущенном ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк", - отметили в военном ведомстве.

После выведения на орбиту космического аппарата, уточнили в Минобороны России, офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км.

В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.п.

Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк 25 июня в 22:50 по московскому времени. Старт ракеты и выведение космического аппарата прошли в штатном режиме. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2550".

Это был второй пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2021 году. Предыдущий был успешно проведен с северного космодрома 2 февраля 2021 года.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие шестнадцать лет с северного космодрома проведено 46 пусков ракет-носителей "Союз-2" среднего класса 1А и 1Б, а также 6 пусков ракет-носителей "Союз-2" легкого класса этапа модернизации 1 В.