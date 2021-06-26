Задержан один из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Задержан один из предполагаемых участников конфликта со стрельбой в городе Кохма Ивановской области, в результате которого один человек погиб и двое ранены, сообщила в субботу пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

Как отмечается, сотрудниками правоохранительных органов "проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления".

Ранее пресс-служба Следственного управления СКР по Ивановской области сообщила, что по факту стрельбы в городе Кохма возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц; покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".

По данным следствия, в ночь на 26 июня вблизи частного жилого дома по улице Лермонтова города Кохмы возникла ссора группы неустановленных лиц с 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений. В ходе конфликта один из его участников получил смертельные ранения в грудь и живот.

После этого злоумышленники, используя огнестрельное оружие и другие предметы, ранили еще двух человек. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу. После происшедшего злоумышленники скрылись.