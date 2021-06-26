Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 26.06В России 5 430 753+21 665В мире 180 410 080+410 692

Задержан один из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Задержан один из предполагаемых участников конфликта со стрельбой в городе Кохма Ивановской области, в результате которого один человек погиб и двое ранены, сообщила в субботу пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

Как отмечается, сотрудниками правоохранительных органов "проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления".

Ранее пресс-служба Следственного управления СКР по Ивановской области сообщила, что по факту стрельбы в городе Кохма возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц; покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".

В РоссииУстроивший стрельбу под Иваново мужчина сбежалЧитать подробнее

По данным следствия, в ночь на 26 июня вблизи частного жилого дома по улице Лермонтова города Кохмы возникла ссора группы неустановленных лиц с 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений. В ходе конфликта один из его участников получил смертельные ранения в грудь и живот.

После этого злоумышленники, используя огнестрельное оружие и другие предметы, ранили еще двух человек. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу. После происшедшего злоумышленники скрылись.

Иваново Кохма

Новости по теме

Новости

Устроивший стрельбу под Иваново мужчина сбежал

Пандемия коронавируса

В Петербурге выявили максимальное число смертей от COVID-19 за сутки

Пандемия коронавируса

В России впервые с 21 января выявили 21 665 заболевших COVID-19

В России впервые с 21 января выявили 21 665 заболевших COVID-19

Мужчина расстрелял троих человек под Иваново

В Удмуртии приостановили вакцинацию из-за нехватки препаратов

МЧС предупредило о ливне и шквалистом ветре в Крыму в субботу

МЧС предупредило о ливне и шквалистом ветре в Крыму в субботу

Новый спутник Минобороны РФ внесен в каталог космических объектов

Новый спутник Минобороны РФ внесен в каталог космических объектов

Запущенный с Плесецка спутник успешно выведен на расчетную орбиту

Что произошло за день: пятница, 25 июня

МиГ-31К на учениях в Средиземном море были оснащены гиперзвуковыми ракетами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');