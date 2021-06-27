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Володин призвал ООН и ОБСЕ осудить действия Великобритании в Черном море

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что инцидент в Черном море с британским эсминцем Defender в свете новых данных должен быть осужден международными органами, в частности, ООН и ОБСЕ.

"Было бы правильно международным организациям - ООН, ОБСЕ, да и ПАСЕ с Европарламентом - осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за этой авантюрой", - написал Володин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Так спикер прокомментировал информацию о секретном докладе, найденном, по сообщениям СМИ, на автобусной остановке в Великобритании. В докладе, как отмечалось, шла речь об инциденте с Defender.

Володин отметил, что в свете этих данных ситуация рассматривается как провокация. "Согласно опубликованным фрагментам секретного доклада, британская сторона планировала провокацию - проход корабля у берегов Крыма - российской территории. Обсуждалась и возможная реакция России на подобные действия. Понимали, на что шли", - считает Володин.

Председатель Думы осудил действия Великобритании, указав, что последствия могли быть "страшными", поскольку любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом.

"Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию", - отметил Володин.

В минувшую среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). В ведомстве расценили действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвали британскую сторону провести тщательное расследование.

Между тем в Лондоне утверждали, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца Defender вблизи Крыма.

В воскресенье BBC News сообщили, что прохожий обнаружил на автобусной остановке в английском графстве Кент секретные документы министерства обороны Великобритании, в частности - о передвижениях в Черном море эсминца Defender.

Нашедший пачку из примерно 50 страниц обратился к журналистам, когда понял, что речь идет о секретной информации. Этот человек предпочел сохранить анонимность.

Госдума Вячеслав Володин

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