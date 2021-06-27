На остановке в Англии нашли секретные документы об эсминце Defender

Эсминец Defender в порту Батуми Фото: SEYRAN BAROYAN/AFP via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Прохожий обнаружил на автобусной остановке в английском графстве Кент секретные документы министерства обороны Великобритании, в частности - о передвижениях в Черном море эсминца Defender, сообщает BBC News.

Нашедший пачку из примерно 50 страниц документов обратился к BBC, когда понял, что речь идет о секретной информации. Этот человек предпочел сохранить анонимность.

Часть документов - об эсминце, который ранее в июне прошел близ Крыма, чем вызвал решительные ответные действия со стороны российских военных.

В документах содержится оценка возможной реакции российской стороны на такие передвижения. Так, в министерстве обороны предусмотрели три варианта ответных действий РФ - от "безопасных и профессиональных" до "небезопасных и непрофессиональных".

Также выяснилось, что в оборонном ведомстве изначально подготовили два варианта маршрута. Один из них пролегал вдали от Крыма и не вызвал бы претензий у российской стороны. Однако в Лондоне отмечали, что при таком варианте все выглядело бы, будто ВМС Великобритании "испугались и убежали".

Также выяснилось, что британские официальные лица осознавали, что их версия событий будет отличаться от российской. В этом плане они рассчитывали на журналистов BBC News и Daily Mail, которые находились на борту эсминца: их сообщения в прессе, как считали в Лондоне, должны были внести ясность в то, что произошло на самом деле.

В целом, как отмечает BBC News, документы подтверждают, что проход корабля близ Крыма, который Лондон считает частью Украины, "был тщательно продуманным решением британского правительства с целью, несмотря на возможные риски, выразить поддержку Киеву".

В документах есть данные и о других вопросах, в частности - о варианте, при котором после вывода контингента НАТО из Афганистана Великобритания оставит там войска специального назначения.

В британском министерстве обороны подтвердили, что один из сотрудников ранее доложил о потере секретных документов.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). "Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сообщили в Минобороны РФ.

Министерство заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН, и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа.

24 июня посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт была вызвана в МИД России в связи с инцидентом в Черном море.