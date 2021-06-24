ФСБ выложила видео с предупредительной стрельбой по эсминцу Defender

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ФСБ России распространила видео инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море: судно пересекло госграницу, по его курсу были выполнены предупредительные выстрелы.

"Выполнить предупредительную стрельбу. Исключить попадания", - сказал сотрудник пограничной службы на видео.

После этого на записи демонстрируется, как из пушки, расположенной на носу российского корабля, производится ряд предупредительных выстрелов.

До этого сотрудники погранслужбы зафиксировали, что британский эсминец нарушил госграницу РФ. "Пересек государственную границу Российской Федерации", - сказал пограничник.

Российские пограничники большую часть тех шести минут, что занимает видео, предупреждают эсминец о нарушении госграницы и требуют изменить курс.

"Британский эсминец, не пересекайте границу Российской Федерации. Я открою огонь. Измените курс",- говорит сотрудник ФСБ на английском языке.

Он подчеркивает, что РФ не будет нести ответственности, если Defender будет поврежден.

На видео также записан отрывок из ответа британского эсминца, английские моряки утверждают, что их миссия "мирная".

Ранее в министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил в четверг журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я думаю, он (корабль - ИФ) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - приводят его слова британские СМИ.

"Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - заявил премьер.

Инцидент с британским эсминцем в Черном море

В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

"Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сообщили в Минобороны РФ.

После этого пограничный сторожевой корабль РФ открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, заявили российские военные. В итоге британский корабль покинул территориальные воды РФ.

Министерство обороны России заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа.

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в среду в главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.

"Представителю вооруженных сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня сего года эсминцем УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Черном море", - сообщили в Минобороны РФ.

24 июня посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт была вызвана в МИД России в связи с произошедшим накануне инцидентом в Черном море.