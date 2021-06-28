Вакцинацию сотрудников аэропорта Калининграда ускорили выплатой по 3,5 тыс. руб.

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - АО "Аэропорт "Храброво" в Калининградской области ввел стимулирующие выплаты сотрудникам за участие в вакцинации, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Александр Корытный.

"Стимулирующая выплата нашим сотрудникам в размере 3,5 тыс. рублей за участие в прививочной компании против коронавируса заметно усилила к ней интерес и ускорила темпы ее проведения. Так, в понедельник выездная бригада медиков сделала прививки 120 сотрудникам предприятия. Еще 150 человек уже записались на следующий приезд бригады на 2 июля", - сказал Корытный.

По его словам, эту выплату получат и те сотрудники, которые ранее сделали себе прививку и предоставят сертификат. При этом до недавнего времени доля вакцинированных в аэрокомплексе составляла примерно 19% от всей тысячи тысячи сотрудников.

"Мы и ранее объясняли сотрудникам, что аэропорт находится на переднем крае борьбы с коронавирусом, и вакцинация коллективу просто необходима. Тем более, в это лето число авиапассажиров у нас растет очень большими темпами. Но люди нас слышали недостаточно хорошо, находясь в плену заблуждений. Поэтому и было принято решение о финансовом стимуле", - заключил гендиректор.

Как сообщалось, в Калининградской области, как и во многих регионах страны, наблюдается рост заболеваний коронавирусом в течение последнего месяца. За сутки зарегистрировано 162 случая коронавирусной инфекции.

С 17 июня, а затем и 23 июня в области ужесточены меры по противодействию распространения инфекции. С 24 июня введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе и сектора гостеприимства и общепита.

По информации регионального штаба по состоянию на 28 июня в области двумя дозами вакцины привито уже более 120 тыс. человек, первой дозой - более 148 тыс. человек