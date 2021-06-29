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Опрос показал, что 19% россиян однозначно намерены привиться от COVID

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сделать прививку от коронавируса собираются 19% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, еще 3% сограждан будут готовы привиться лишь в том случае, если это станет единственной возможностью для выезда в Сочи и на другие курорты Краснодарского края, куда с 1 августа не будет доступа для непривитых от COVID-19.

В свою очередь, 53% участников опроса не намерены делать себе прививку в любом случае, каждый четвертый (25%) не знает, как ему следует поступить, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 24-28 июня среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, не делавших прививку от коронавируса, в 336 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Superjob.ru Коронавирус

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