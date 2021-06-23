Калининградская область ввела обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Калининградское управление Роспотребнадзора введет обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан, сообщила руководитель ведомства Елена Бабура в эфире радиостанции "Комсомольская правда-Калининград".

"Сегодня будет подписано постановление главного санитарного врача области об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан (работающих в определенных сферах - ИФ)). Это будет торговля, транспорт, общественное питание, медицина, образование, социальные работники и сфера обслуживания граждан. Это те категории лиц, которые по своей профессиональной деятельности очень тесно контактируют с людьми", - пояснила Бабура.

Она отметила, что элемент добровольности при этом останется, если у человека есть противопоказания к прививке.

В рамках обязательной вакцинации первую дозу вакцины эти категории работников должны получить до 20 июля, второй компонент - до 20 августа.

Как сообщалось, в Калининградской области, как и во многих регионах страны, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в течение последнего месяца. 17 июня в области ужесточили меры по противодействию распространению инфекции.