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На льготные авиаперевозки в Дальнем Востоке направят 1,58 млрд рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство выделило из резервного фонда 1,58 млрд рублей на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа в 2021 году. Как сообщила пресс-служба правительства, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек, отметил премьер. Всего же благодаря господдержке в 2021 году будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами.

Выделение субсидий позволит снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям, среди которых Хабаровск - Анадырь, Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск, Владивосток - Чита, Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск. Билеты будут стоить от 2200 до 10 900 рублей в одну сторону в зависимости от маршрута. Удешевление билетов сделает их более доступными для граждан и повысит транспортную связанность Дальнего Востока, считают чиновники.

Эти 20 направлений станут первыми маршрутами для объединенной дальневосточной авиакомпании, которая создается по поручению президента на базе регионального авиаперевозчика "Аврора".

ДФО правительство Аврора Анадырь Хабаровск Владивосток Благовещенск Петропавловск-Камчатский

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