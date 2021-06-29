На льготные авиаперевозки в Дальнем Востоке направят 1,58 млрд рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство выделило из резервного фонда 1,58 млрд рублей на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа в 2021 году. Как сообщила пресс-служба правительства, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек, отметил премьер. Всего же благодаря господдержке в 2021 году будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами.

Выделение субсидий позволит снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям, среди которых Хабаровск - Анадырь, Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск, Владивосток - Чита, Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск. Билеты будут стоить от 2200 до 10 900 рублей в одну сторону в зависимости от маршрута. Удешевление билетов сделает их более доступными для граждан и повысит транспортную связанность Дальнего Востока, считают чиновники.

Эти 20 направлений станут первыми маршрутами для объединенной дальневосточной авиакомпании, которая создается по поручению президента на базе регионального авиаперевозчика "Аврора".