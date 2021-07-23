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Единая дальневосточная авиакомпания начнет полеты с 26 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора", на базе которой создана единая Дальневосточная компания, объявила, что назначила первые рейсы с 26 июля. Это будут полеты по маршрутам Хабаровск - Шахтерск, Хабаровск - Ноглики и Южно-Сахалинск-Петропавловск-Камчатский.

С 26 июля начнутся регулярные полеты по маршруту Хабаровск - Шахтерск (Сахалинская область). Рейсы будут выполняться на воздушном судне DHC-8 Q400 два раза в неделю. Билет будет стоить 4 635 рублей в одну сторону.

Также с 26 июля начнутся регулярные рейсы между Южно-Сахалинском и Петропавловском-Камчатским. Их будет выполнять DHC-8 Q400 два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Билет будет стоить 5 640 рублей в одну сторону.

С 27 июля "Аврора" приступит к регулярным полетам по маршруту Хабаровск - Ноглики (Сахалинская область), также на DHC-8 Q400. Билет будет стоить 4 500 рублей в одну сторону.

"Открытие новых социально значимых рейсов из Хабаровска в Шахтерск, Ноглики и из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский - это старт Дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента РФ с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов", - отметила "Аврора".

Ожидается, что объединенная авиакомпания будет перевозить порядка 2 млн человек в год, в том числе на местных маршрутах - не менее 283 тысяч человек, на региональных и межрегиональных - не менее 1,7 млн человек.

В капитал единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" войдут Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще 10 регионов Дальневосточного федерального округа в равных долях (по 5%) и государство ("золотая акция"). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре".

Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика. К 2025 году планируется выполнять перевозки по 535 маршрутам, в том числе по 66 межрегиональным и 469 местным.

Парк единой АК "Аврора" будет состоять из более чем 130 воздушных судов, в том числе из 91 самолета и 40 вертолетов.

Для раскатки первых 20 маршрутов правительство выделило перевозчику 1,5 млрд рублей.

Аврора Дальний Восток Хабаровск Шахтерск Ноглики Петропавловск-Камчатский Южно-Сахалинск

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