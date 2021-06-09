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Сроки создания единой дальневосточной авиакомпании сдвинуты до осени

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Единую дальневосточную авиакомпанию "Аврора" на базе одноименной сахалинской авиакомпании создадут к осени текущего года, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Все корпоративные процедуры по созданию дальневосточной авиакомпании должны быть завершены до сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято на совещании, которое провел первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов с участием вице-премьера Юрия Трутнева, главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и гендиректора действующей авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика.

Как сообщалось, изначально единую авиакомпанию планировалось создать в декабре 2020 года.

Кроме того, на совещании даны поручения о субсидировании авиаперевозок по социально значимым маршрутам ДФО. Проект документа должен быть внесен "в недельный срок".

Сообщалось также, что объединенный перевозчик будет перевозить порядка 2 млн человек в год, в том числе на местных маршрутах - не менее 283 тыс. человек, на региональных и межрегиональных - не менее 1,7 млн человек.

В капитал единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" войдут Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще 10 регионов Дальневосточного федерального округа в равных долях (по 5%) и РФ ("золотая акция"). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре".

Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика. К 2025 году планируется выполнять перевозки по 535 маршрутам, в том числе по 66 межрегиональным и 469 местным.

Парк единой АК "Аврора" будет состоять из более 130 воздушных судов, в том числе из 91 самолета и 40 вертолетов.

Сахалинская область Аврора

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