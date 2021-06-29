ВТБ не допустит к работе с клиентами сотрудников без прививки

Обслуживать клиентов также смогут сотрудники, переболевшие COVID в течение последних 6 месяцев

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Обслуживать клиентов в офисах ВТБ смогут только сотрудники, вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие в течение последних шести месяцев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"В условиях появления новых, более агрессивных штаммов COVID-19, и для достижения коллективного иммунитета необходима дальнейшая интенсивная вакцинация. Мы приняли решение, что обслуживать клиентов в наших офисах смогут только те сотрудники, которые получили иммунитет к COVID-19. Наличие прививки не обязательно лишь для переболевших в течение последних 6 месяцев работников с антителами и для тех, у кого есть медицинские противопоказания", - заявили в банке.

"ВТБ несет ответственность за предоставление бесперебойного доступа населения и бизнеса к финансовым услугам, поэтому данное решение позволит максимально исключить риск заражения людей в отделениях", - добавили в ВТБ.

ВТБ с самого начала пандемии обеспечил персонал и клиентов всем необходимым для предотвращения распространения COVID-19, в том числе организовал тестирование на антитела и вакцинацию персонала.