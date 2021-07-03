Первые по скорости вакцинации компании Москвы получат НДФЛ-компенсации

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Компенсации получат первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) Москвы, которые вакцинируют 60% своих сотрудников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Они получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс.

В связи с этим, столичные власти предприняли ряд мер. Так, было введено требование об обязательной вакцинации 60% работников ряда сфер, среди которых сферы услуг, общественного питания и торговли. Первый компонент они должны получить к 15 июля, второй - к 15 августа.

Как сообщил Собянин, о вакцинации более 60% коллектива первым компонентом прививки на текущий момент заявили свыше 1,5 тыс. предприятий столицы.