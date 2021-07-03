Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 03.07В России 5 585 799+24 439В мире 183 084 338+442 947

Первые по скорости вакцинации компании Москвы получат НДФЛ-компенсации

Первые по скорости вакцинации компании Москвы получат НДФЛ-компенсации
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Компенсации получат первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) Москвы, которые вакцинируют 60% своих сотрудников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Они получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс.

В связи с этим, столичные власти предприняли ряд мер. Так, было введено требование об обязательной вакцинации 60% работников ряда сфер, среди которых сферы услуг, общественного питания и торговли. Первый компонент они должны получить к 15 июля, второй - к 15 августа.

Как сообщил Собянин, о вакцинации более 60% коллектива первым компонентом прививки на текущий момент заявили свыше 1,5 тыс. предприятий столицы.

Хроника 09 января 2020 года – 03 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Московским кафе за работу по QR-кодам пообещали гранты на уплату коммуналки

Дождь и переменная облачность ожидаются в Москве в субботу

Дождь и переменная облачность ожидаются в Москве в субботу

Источник сообщил о задержании мэра Лобни

Пандемия коронавируса

COVID-free рестораны в Москве за первую неделю потеряли до 90% выручки

COVID-free рестораны в Москве за первую неделю потеряли до 90% выручки

Виктор Батурин арестован на два месяца по делу о мошенничестве

Виктор Батурин арестован на два месяца по делу о мошенничестве
Пандемия коронавируса

Число проверок COVID-free кафе в Москве увеличат на следующей неделе

Пандемия коронавируса

В Москве всем заболевшим ОРВИ до теста на COVID придется соблюдать изоляцию

В Москве всем заболевшим ОРВИ до теста на COVID придется соблюдать изоляцию
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась на 9%

Взрыв произошел в квартире в центре Москвы

Пандемия коронавируса

Власти Москвы пообещали сделать все возможное, чтобы избежать локдауна

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');