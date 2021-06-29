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Возбуждено дело из-за фото с надписью "Чукотка 2021" из убитых гусей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Следователи на Чукотке возбудили уголовное дело о незаконной охоте после публикации в соцсети фотографии, на которой охотник выложил из десятков убитых им на охоте гусей надпись "Чукотка 2021", сообщило во вторник управление СКР по региону.

По предварительным данным регионального департамента природных ресурсов и экологии, общий ущерб от незаконной добычи гусей превысил 700 тыс. рублей, было убито не менее 178 птиц. Фотография была сделана примерно в середине мая в 60 км от Анадыря.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконной охоты, совершенной с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В СУСК "Интерфаксу" уточнили, что в связи с общественным резонансом дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел.

Как сообщалось, пост с фотографией появился в одном из инстаграм-пабликов еще 20 мая. На фото неизвестный мужчина хвастается своей добычей - убитыми во время охоты гусями - и позирует на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной тушками птиц.

Окружной департамент природных ресурсов и экологии Чукотского АО сообщал, что местные власти отреагировали на произошедшее и поручили местному управлению охраны животного мира начать административное расследование.

Чукотка

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