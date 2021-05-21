Полиция заинтересовалась чукотским охотником, выложившим надпись из убитых гусей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Полиция Чукотского автономного округа по поручению прокуратуры начала проверку после появления в инстаграме фотографии, на которой местный охотник выложил из убитых им на охоте гусей надпись "Чукотка 2021".

Фотография была опубликована еще 20 мая. На фото неизвестный мужчина хвастается своей добычей - убитыми во время охоты дикими гусями - и позирует на их фоне. Птиц так много, что их хватило на то, чтобы выложить довольно длинную надпись и даже изобразить сердечко.

В комментариях под этой фотографией пользователи сети выразили свое возмущение.

Фотографией также заинтересовались правоохранительные органы и начали проверку на предмет незаконной охот (ст. 258 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры по Чукотскому АО.