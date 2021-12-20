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Магаданский депутат, фигурировавший в деле об охоте на гусей, найден мертвым

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Депутат думы Магадана Александр Крамаренко найден мертвым, обстоятельства случившегося выясняются, сообщил "Интерфаксу" представитель следственного управления СКР по Магаданской области.

"Он найден мертвым в офисе. Следователи выясняют обстоятельства смерти. Рассматриваются все стандартные версии", - сказал собеседник агентства.

Магаданское региональное отделение "Единой России" в июне сообщало, что после публикаций в ряде СМИ и социальных сетях сообщений о возможной причастности к браконьерству депутата Крамаренко его членство в партии было приостановлено до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов.

Летом следователи на Чукотке возбудили уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба после публикации в соцсети фотографии, на которой охотник выложил из убитых им на охоте гусей надпись "Чукотка 2021". Общий ущерб от незаконной добычи гусей превысил 700 тыс. рублей, было убито не менее 178 птиц.

Фотография была сделана примерно в середине мая в 60 км от Анадыря.

Магадан СКР Александр Крамаренко

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