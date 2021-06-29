Суд решил перепроверить цену акций банка "Пойдем!" после отмены сделки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд назначил судебную финансово-экономическую экспертизу по определению рыночной стоимости 100% акций банка "Пойдем!" перед его продажей Совкомбанку, свидетельствует картотека арбитражных дел. До сделки банк "Пойдем!" был в конкурсной массе обанкротившегося Пробизнесбанка.

Оценка должна быть проведена по состоянию на 1 февраля 2016 года, на дату оценки этого актива по инициативе конкурсного управляющего Пробизнесбанка - Агентства по страхованию вкладов" (АСВ), которое проводило сделку. Экспертиза должна завершиться до 27 июля 2021 года.

Обособленный спор о продаже акций банка "Пойдем!" в апелляционной инстанции в рамках дела о банкротстве Пробизнесбанка рассматривается по жалобам АСВ, Совкомбанка, ООО "Витарди групп", Михаила Березова - бывшего топ-менеджера банка "Российский капитал", одного из банкиров, впоследствии купивших "Пойдем!".

Они не согласны с определением Арбитражного суда Москвы, который 3 февраля 2021 года признал торги недействительными. Это решение было принято по заявлению кредиторов Пробизнесбанка - ООО "Автоцентр" и ООО "Трансфорвардингвосток".

Во время недавнего интервью корреспондент "Интерфакса" поинтересовался у генерального директора АСВ Юрия Исаева, насколько у агентства сильная позиция в этом споре. "Помните, в "Семнадцати мгновениях весны" однофамилец мой, перед тем как идти к Мюллеру, все продумал, просчитал, и там голос за кадром говорит: "Он продумал свою позицию. У него сильная позиция", - ответил Исаев.

О назначении экспертизы ходатайствовали Совкомбанк и Березов, предлагавшие поручить проведение экспертизы ООО "Искра Солюшенс" и ООО "Альтхаус Консалтинг" соответственно. АСВ и ООО "Автокомбинат № 36" (третье лицо по делу) возражали против удовлетворения ходатайств о проведении экспертизы, но последнее оговаривалось, что в случае назначения экспертизы ее проведение может быть поручено ООО "ГринЭкспертиза". Кроме того, суд по собственной инициативе запросил сведения о проведении экспертизы в ООО "Стандарт", ООО "Смарт Консалтинг", ООО "Экономико-правовая экспертиза" и ЗАО "Российская оценка".

Кандидат последней - Александр Иванов - в итоге и будет проводить экспертизу. "Суд приходит к выводу, что [он] имеет наибольший опыт по оценке активов банка, за период с 2017-2019 годов выступал судебным экспертом для определения рыночной стоимости акций в рамках двух арбитражных дел", - объяснила свой выбор апелляция.

По данным аналитической системы "СКАН-Интерфакс", Иванов готовил заключение в споре "Иркутскэнерго" с миноритариями о справедливой цене выкупа акций этого общества, его кандидатура предлагалась для оценки цены акций банка "Восточный" в споре между структурами Baring Vostok и компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова.

АСВ провело торги по продаже акций банка "Пойдём!", одного из ликвидных активов Пробизнесбанка, в рамках процедуры ликвидации последнего. Торги проводились в закрытой форме, в ходе них цена снизилась вдвое - до 382 млн рублей, и в итоге банк за эту сумму был продан единственному участнику - Совкомбанку.

Через два месяца эта кредитная организация перепродала 75% акций купленного актива группе топ-менеджеров банка "Российский капитал" - Березову, Владимиру Воейкову, Сергею Лукашу, Сергею Фролову и Ольге Бахтиной. Вскоре проданы были и оставшиеся 25% акций. Цена этих сделок неизвестна.

Состав покупателей был одним из аргументов кредиторов Пробизнесбанка против действительности сделки. Дело в том, что на момент сделки "Роскап" (теперь переименован в банк "ДОМ.РФ"), принадлежал АСВ. Впоследствии покупатели покинули "Роскап".

Банк "Пойдем!" по итогам первого квартала 2021 года занял 159-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".