Кредиторы Пробизнесбанка нашли его деньги у "динозавра" в Англии. Кейс

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Одному из кредиторов обанкротившегося Пробизнесбанка удалось сделать важный шаг на пути привлечения к ответственности за вывод его активов другой финансовой организации, причем из страны с респектабельной финансовой системой. После годичного разбирательства Арбитражный суд Москвы взыскал с британского Dinosaur Merchant Bank Limited (Dinosaur, DMBL) $185,34 млн, посчитав, что этот банк был участником ничтожных сделок по выводу активов Пробизнесбанка за пределы РФ.

Бенефициар с диагнозом

В фокусе этого дела находились несколько соглашений, которые были подписаны Пробизнесбанком, кипрской компанией Vermenda Holdings Limited и Dinosaur. В пакет входили, в частности, пять кредитных договоров, по которым Vermenda в 2011-2014 годах получила от Dinosaur в общей сложности $223,25 млн под гарантии Пробизнесбанка. Последний в обеспечение исполнения обязательств со стороны Vermenda разместил на депозите в Dinosaur $243,67 млн.

Vermenda в материалах дела характеризуется как не ведущая хозяйственной деятельности компания. При заключении кредитных договоров и выдаче поручительства заместитель председателя правления Пробизнесбанка Александр Ломов, судя по материалам дела, заверил Dinosaur, что Vermenda аффилирована с банком. Но при этом в Dinosaur знали, что бенефициаром офшора является Марина Левина (свидетельство этому тоже есть в судебных документах). О Левиной, в свою очередь, в приговоре Никулинского райсуда Москвы по одному из уголовных дел, связанных с деятельностью Пробизнесбанка, говорится, что она получала в качестве учредителя по 100 евро ежемесячно, состояла на учете у психиатра с 2002 года с диагнозом "шизофрения параноидная" и у нарколога с 2014 года из-за алкоголизма.

Судя по отчету Dun & Bradstreet, созданная 30 августа 2007 года Vermenda не раскрывала финансовую отчетность, хотя должна была это делать. Представители Dinosaur из юридической фирмы "Алруд" не ответили на вопрос "Интерфакса", проверял ли британский банк Vermenda на предмет платежеспособности.

Вопросы Банка России

В период перед введением в Пробизнесбанк временной администрации и отзывом лицензии (12 августа 2015 года) Центробанк интересовался этими сделками, свидетельствуют материалы дела. Когда и при каких обстоятельствах в ЦБ РФ узнали об этом депозите и о чем запрашивали Пробизнесбанк, "Интерфаксу" выяснить не удалось, представители регулятора не ответили на вопрос.

Руководители Пробизнесбанка были вынуждены отреагировать. 8 июня 2015 года основной владелец и президент Пробизнесбанка Сергей Леонтьев сообщил в ЦБ РФ, что деньги в Dinosaur не обременены и "могут быть в любой момент времени использованы по усмотрению банка, в том числе возвращены на территорию РФ". 20 июня 2015 года практически то же самое повторил Ломов.

Представители Dinosaur не ответили на вопрос, позволяли ли условия договоров с Пробизнесбанком давать такие заверения. Юристы ООО "Вэй М", которое инициировало разбирательство, считая эти сделки незаконными, уверены, что нет, так как договоры о гарантийном депозите содержали условие об обеспечительной передаче правового титула на денежные средства. При этом Dinosaur освобождался от обязанности отчитываться перед Пробизнесбанком по вопросам их использования и был вправе свободно распоряжаться ими, сообщил "Интерфаксу" Павел Булатов, советник White & Case, которая представляет в суде "Вэй М".

Кредит вместо депозита

Как бы то ни было, спустя всего несколько дней после этих заверений, 25 июня 2015 года, Vermenda, Dinosaur и Пробизнесбанк пересмотрели структуру своих сделок, подписав еще три договора. Российский банк был частично освобожден от обязательств поручителя, но зато предоставил Dinosaur кредит на $153,25 млн из средств депозита. Эта сумма была эквивалентна объему текущих требований Dinosaur к Vermenda, сообщил Булатов из White & Case. Юристы британского банка не ответили на вопрос.

Кредитный договор предусматривал, что Dinosaur по своему усмотрению может погасить его не только деньгами, но и с помощью уступки прав требования к Vermenda при условии согласования стоимости этого актива. Стоимость эту российский и британский банки зафиксировали в тот же день в отдельном документе - дополнительном соглашении к кредитному договору. В нем было оговорено, что стоимость требований Dinosaur к Vermenda составляет не менее $153,25 млн (то есть эквивалентна сумме кредита - ИФ). И это в ситуации, когда Vermenda, согласно материалам арбитражного дела, находилась "в просрочке" (не платила по ранее выделенным кредитам - ИФ). Задолженность была погашена в размере менее половины от суммы кредита, уточнил Булатов из White & Case.

Инициатором этих изменений, по его словам, был британский банк. Юристы Dinosaur не ответили на вопрос о том, кому принадлежала инициатива. Связаться с Леонтьевым через его нью-йоркских адвокатов из Gibson, Dunn & Crutcher LLP "Интерфаксу" не удалось.

Обнуление счета

$2,58 млн из оставшейся суммы Dinosaur списал 27 октября 2015 года в рамках зачета в качестве компенсации убытков, которые были причинены при исполнении генерального соглашения с Vermenda об оказании клиринговых и депозитарных услуг. Это произошло за день до того, как Арбитражный суд Москвы признал Пробизнесбанк несостоятельным.

В решении суда нет информации, в чем была причина убытков, в материалах дела данных на этот счет тоже нет, сообщил Булатов из White & Case. По его словам, в письменных объяснениях Dinosaur есть лишь сведения, что он понес расходы на оплату труда своим работникам и директору, на сервисы Bloomberg, InteliClear и Advent, на аренду помещений и пр. Юристы Dinosaur из "Алруда" не ответили на вопрос.

Еще через три месяца Dinosaur постарался закрыть для себя историю с этими сделками совсем. 29 января 2016 года британский банк направил Пробизнесбанку уведомление о том, что гасит кредит уступкой прав требования к Vermenda.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое к тому времени стало конкурсным управляющим Пробизнасбанка, сделать ничего не могло. "Возможность заблокировать сделку отсутствовала в связи с тем, что урегулирование обязательств было осуществлено Dinosaur в одностороннем порядке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АСВ.

Атака кредитора

АСВ не оспаривало эти сделки в рамках дела о банкротстве. "Агентством были приняты иные меры для защиты прав кредиторов", - сказали в пресс-службе. Среди них, по его словам, были заявления о привлечении бывших руководителей банка к уголовной ответственности, в том числе и по факту заключения сделок с Dinosaur, они были включены в иск о взыскании с Леонтьева и связанных с ним лиц убытков в судах Австрии и Кипра и в заявление о привлечении контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Между тем "Вэй М", узнав уже во время процедуры банкротства Пробизнесбанка об этой цепочке сделок, прибегло к процедуре внеконкурсного оспаривания (не по правилам закона о банкротстве, а по общегражданским основаниям - ИФ) и 22 января 2020 года обратилось в Арбитражный суд Москвы с отдельным иском к Dinosaur, Vermenda, Пробизнесбанку и АСВ в качестве конкурсного управляющего. Истец требовал признать недействительными договоры, подписанные 25 июня 2015 года, зачет 27 октября 2015 года и применить последствия недействительности сделок.

Внеконкурсное оспаривание - допустимый и нередко эффективный путь. "Практика внеконкурсного оспаривания начала активно развиваться приблизительно с 2015 года. При внеконкурсном оспаривании кредитор должника, как правило, требует признать в качестве ничтожной по причине мнимости или злоупотребления правом сделку должника, направленную на вывод активов во избежание обращения взыскания на него. Для успешного оспаривания сделки необходимо представить веские доказательства наличия злоупотребления правом, а также наличие цели причинить вред кредиторам должника как со стороны должника, так и его контрагента", - объясняет Сергей Блинов, юрист Bryan Cave Leighton Paisner.

АСВ и юристы Dinosaur просили суд или оставить это исковое заявление без рассмотрения, или прекратить производство по делу, так как дело неподсудно российскому суду. Оппоненты "Вэй М" указывали, что иск не может рассматриваться в РФ, так как в спорных договорах было условие, что вытекающие из них споры должны разбираться в Лондонском международном третейском суде (London Court of International Arbitration, LCIA). Юристы Dinosaur указывали, что соответствующая арбитражная оговорка распространяется и на "Вэй М", так как интересы этой компании производны от интересов Пробизнесбанка и иск является косвенным.

Но суд ходатайства на этот счет отклонил. Он пришел к выводу, что "Вэй М" обратилось с исковым заявлением в целях защиты своих прав и не является представителем гражданско-правового сообщества кредиторов Пробизнесбанка, и следовательно, заявленный иск является прямым, а не косвенным. Кроме того, "Вэй М" стороной арбитражного соглашения не является, а потому на него не распространяется оговорка о рассмотрении споров в LCIA, решил суд.

Был также отвернут довод о том, что если даже российский суд и примет решение, то его нельзя будет исполнить в Англии и Уэльсе (такой вывод был в заключении юридической фирмы Olswang LLP, которое заказало АСВ). "[Это] заключение <...> не имеет значения для целей определения компетенции Арбитражного суда Москвы, поскольку истец не является участником заключенных ответчиками арбитражных соглашений", - говорится в решении суда. Кроме того, оно может быть признано и исполнено не только на территории Англии и Уэльса, добавил суд.

Срок давности - производная информированности

Dinosaur также заявил, что "Вэй М" пропустило срок исковой давности для подачи иска, который в рассматриваемом споре оставляет не более года. С этим суд тоже не согласился. Он напомнил, что по требованиям о признании сделок недействительными срок давности составляет три года и течет он с того момента, когда истец, не являющийся стороной этой сделки, узнал или должен было узнать о начале ее исполнения.

"Вэй М", судя по опубликованным материалам дела, могло получить информацию о сделках между Пробизнесбанком и Dinosaur только 10 марта 2017 года, когда ее опубликовало АСВ. Сама компания-истец в суде заявляла, что узнала о них 7 августа 2018 года в рамках одного из обособленных споров в деле о банкротстве Пробизнесбанка. Но даже если отталкиваться от даты 10 марта 2017 года, с учетом подачи искового заявления 22 января 2020 года трехлетний срок давности не прошел, констатировал суд.

За рамками подозрений

"Для внеконкурсного оспаривания необходимо доказать, что обстоятельства совершения оспариваемой сделки выходят за рамки подозрительной сделки", - напоминает Блинов из Bryan Cave Leighton Paisner.

Когда раскрылись связи Dinosaur, Пробизнесбанка и Vermenda, "Вэй М" решило доказать, что заключенные ими сделки были ничтожными на основании ряда статей Гражданского кодекса РФ, прежде всего десятой. Она запрещает злоупотребление правом (осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав - ИФ).

Позиция "Вэй М" заключалась в том, что сделки 2011-2014 годов представляли собой вывод активов из Пробизнесбанка. Для подтверждения этого довода юристы "Вэй М", в частности, приводили материалы уголовных дел на бывших владельцев и менеджеров этой кредитной организации, а также дела об их субсидиарной ответственности. Из постановления о привлечении Леонтьева в качестве обвиняемого следовало, что преступная группа, осуществившая вывод активов банка, сформировалась не позднее 23 июня 2010 года. В определении же о субсидиарной ответственности говорится, что "похищенные денежные средства <...> перечислялись на счет подконтрольного членам организованной группы юридического лица, не осуществляющего реальной хозяйственной деятельности - Vermenda".

Изменение же структуры отношений Пробизнесбанка с Dinosaur и Vermenda в 2015 году потребовалось для того, чтобы не допустить возвращения средств в случае введения временной администрации или отзыва лицензии, считают юристы "Вэй М". Они указывали, что в соглашении 25 июня 2015 года два банка "оценили заведомо невозвратные и ничем не обеспеченные права требования", по которым Vermenda не производила оплату, по их номинальной стоимости, "многократно" ее завысив. В результате впоследствии, в начале 2016 года, добавляли они, Dinosaur передал Пробизнесбанку эти права требования, осознавая, что это актив, "не обладающий ценностью и, соответственно, не являющийся эквивалентным сумме его задолженности по кредитному договору".

Dinosaur парировал, что в 2011-2014 году вел обычное кредитование "дочки" под гарантии ее головной компании. Позиция британского банка, согласно материалам дела, заключалась в том, что он являлся "добросовестным посредником" между Пробизнесбанком и Vermenda, получающим в обмен за свои посреднические, банковские и брокерские услуги комиссии и процентную разницу. Что касается договоров 25 июня 2015 года, то единственное объяснение, которое отражено в решении суда, "сводится к тому, что новая структура была более удобной с точки зрения отчетности".

Три отклонения от добросовестного поведения

Суд с этим не согласился. "Участие в схеме по выводу активов посредством финансирования компании, не ведущей реальной деятельности, в размере $223,25 млн указывает на значительное отклонение от стандарта добросовестного поведения", - говорится в решении суда. Также, по его мнению, на отклонение от стандарта указывают детали заключения спорных сделок по выводу активов. "Так, "Динозавр Мерчент Бэнк Лимитед" не пояснил, с чем была связана необходимость изменения структуры отношений 25.06.2015, незадолго до введения в АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО) временной администрации (07.08.2015) и после возникновения интереса Банка России к сделкам с "Динозавр Мерчент Бэнк Лимитед", - приводится пример в решении.

Обнаружил суд злоупотребления и в условиях сделок 25 июня 2015 года, в частности, "многократное завышение" стоимости прав требования к Vermenda. "Кроме того, единственным разумным объяснением необходимости заключать соглашение [об оценке прав требования] отдельно от кредитного договора является желание сторон скрыть многократно завышенную оценку <...> от российского регулятора и избежать взыскания задолженности по кредитному договору, - говорится в решении. - Заключение дополнительного соглашения позволило обойти правила о запрете зачета после отзыва лицензии".

Dinosaur не представил других объяснений произошедшему 25 июня 2015 года, констатировал суд. "Каких-либо объяснений, документов или переписки по вопросу заключения кредитного договора и соглашения, их экономического смысла суду не было представлено", - говорится в решении. Что касается упомянутого выше аргумента об удобстве новой структуры сделок с точки зрения отчетности, то суд его не принял - "отнесся критически". "Данное пояснение не объясняет, в чем была необходимость заключения в один день в качестве отдельных документов кредитного договора и дополнительного соглашения [об оценке стоимости прав требования к Vermenda - ИФ]. Также "Динозавр Мерчент Бэнк Лимитед" не пояснил, в чем именно состояло удобство с точки зрения отчетности", - говорится в решении.

Суд также обратил внимание на "явное противоречие" в информации о Vermenda, полученной Dinosaur в рамках проверки контрагентов, которую этот банк обязан был провести в качестве профессионального участника финансового рынка. С одной стороны, от Пробизнесбанка поступили заверения, что Vermenda - зависимая структура, и в депозитных договорах было отражено, что российский банк является "непрямой материнской компанией" кипрского офшора. С другой стороны, по его собственным документам учредителем этой организации является Левина.

"Тот факт, что Динозавр Мерчент Бэнк Лимитед вступил в отношения с АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО) и Верменда Холдингс Лимитед несмотря на явное противоречие в полученной в рамках должной проверки информации, дополнительно указывает на недобросовестность Динозавр Мерчент Бэнк Лимитед и его осведомленность о нацеленности оспариваемых сделок на вывод активов АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО) за пределы РФ", - так суд оценил этот эпизод.

Участник цепочки ничтожных сделок

"Суд считает доказанным осознанное и недобросовестное участие "Динозавр Мерчент Бэнк Лимитед" в схеме по выводу активов АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО) в пользу аффилированных лиц", - таков финальный вывод Арбитражного суда Москвы. Он признал ничтожными все рассматриваемые сделки.

Что касается последствий их недействительности, то рассматривалось несколько вариантов. Среди них было восстановление прав требования Пробизнесбанка к Dinosaur по кредитному договору, но суд счел такой подход порочным, так как это "означало бы судебную легализацию схемы по выводу активов Пробизнесбанка, что недопустимо".

Еще один вариант заключался в том, чтобы произвести взыскание с Vermenda, но его суд тоже отклонил. "[Такое] взыскание <...>, учитывая фиктивный характер деятельности этого лица, не защитит права пострадавших в результате заключения оспариваемых сделок лиц", - говорится в решении.

В связи с этим единственным возможным вариантом защиты прав "Вэй М" как кредитора Пробизнесбанка суд счел взыскание с Dinosaur в пользу российского банка. Это возможно, констатировал суд, так как британский банк был участником "цепочки ничтожных сделок по выводу активов Пробизнесбанка". С Dinosaur было взыскано $185,34 млн - сумма кредита и проценты за пользование чужими деньгами. Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2020 года.

Вывод суда о невозможности реституции в виде восстановления прав требования Пробизнесбанка к DMBL - "прекрасный", считает старший юрист правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Андрей Городничев. По его словам, решение по этому делу следует только приветствовать как пример "грамотного и всецелого изучения фактических обстоятельств дела для вынесения верного и взвешенного решения". "Если это решение утвердят вышестоящие инстанции, то оно должно стать существенным подспорьем для пополнения арсенала средств правовой защиты независимых кредиторов, борющихся с выводом активов в процедурах банкротства", - добавил Городничев.

2 февраля 2021 года юристы Dinosaur из "Алруда" обжаловали это решение. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил рассмотрение их жалобы на 9 марта.

"Достаточно сложно прогнозировать любые выводы проверочных инстанций, однако можно предположить, что с учетом исследованного объема доказательств и устоявшейся практики применения внеконкурсного способа оспаривания сделок, решение суда первой инстанции будет оставлено в силе", - считает Блинов из Bryan Cave Leighton Paisner. "В основу решения положен достаточно большой пул косвенных доказательств, - обращает внимание Городничев. - Будет ли этого достаточно для суда апелляционной инстанции, непонятно. Но схема вывода активов прослеживается однозначно, да и доказательства, хоть и косвенные, в своей совокупности выглядят достаточно убедительно".

Гарантий возврата денег нет

АСВ поддерживает любые законные, обоснованные и целесообразные действия, направленные на пополнение конкурсной массы Пробизнесбанка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе агентства. Вместе с тем, считают в АСВ, решение в отношении Dinosaur не может гарантировать его исполнение на территории местонахождения ответчика из-за существования третейской оговорки и необходимости применения норм английского права. "Данная позиция агентства изложена в процессуальных документах по этому спору", - подчеркнули в пресс-службе.

Риск отказа есть, соглашается Блинов из Bryan Cave Leighton Paisner. "Между Англией, Уэльсом и РФ отсутствуют международные договоры, регулирующие процессуальные вопросы, поэтому решения российских судов будут приводиться в исполнение на основании принципов общего права Англии, а не на основании принципа взаимности, применяемого в аналогичной ситуации на территории РФ", - объясняет Блинов. По его словам, английский суд будет руководствоваться более широким кругом оснований и требований к принятому российскому решению.

"Нужно учитывать и вторую сложность для таких категорий дел: общий скептицизм иностранных судов в отношении российского правопорядка. В связи с этим иностранные суды оценивают каждое российское судебное решение буквально под микроскопом", - добавляет Городничев из "Олевинский, Буюкян и партнеры".

ООО "Вэй М" создано в 1993 году. Это одна из компаний, составляющих бизнес Виктора Тищенко и Игоря Ренича. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", сейчас 37,77% в капитале этой компании владеет Станислав Тищенко, 35% - Виктор Тищенко, 19,46% - Георгий Ренич, 7,77% - Мария Ренич. "Вэй М" принадлежит здание ТРЦ "Вэймарт" на МКАД, она также задействована в цепях владения другими активами.

DMBL зарегистрирован в Великобритании 26 ноября 2003 года. Пост генерального директора с момента регистрации занимает основатель компании Гленн Гроссман. Материнская компания - Dinosaur Group Holdings LLC.

В 2019 финансовом году DMBL зафиксировал доналоговый убыток в размере 2,294 млрд фунтов стерлингов ($3,17 млрд) против прибыли в 1,379 млрд фунтов в 2018 фингоду. Чистый операционный убыток составил 3,125 млрд фунтов, доход в виде процентов - 831,505 млн фунтов. Годовая выручка увеличилась на 15%, до 11,654 млрд фунтов стерлингов.

Пробизнесбанк к моменту отзыва лицензии (по итогам первого полугодия 2015 года) занимал 53-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 27 октября 2015 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал Пробизнесбанк банкротом. Выступая на заседании, представитель временной администрации сообщил, что на момент отзыва лицензии обязательства банка превысили 148 млрд рублей, в то время как активы составляли примерно 86,9 млрд рублей.