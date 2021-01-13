Суд признал недействительной продажу банка "Пойдём!"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Кредиторы лишенного в 2015 году лицензии Пробизнесбанка со второй попытки добились признания недействительной продажи Агентством по страхованию вкладов (АСВ) акций банка "Пойдем!".

Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил иск компаний ООО "Автоцентр" и ООО "Трансфорвардингвосток" о признании недействительными торгов по продаже имущества Пробизнесбанка, сообщил "Интерфаксу" представитель группы кредиторов Пробизнесбанка Нерсис Григорян.

"Пойдем!" в суд

АСВ в ноябре 2016 года в рамках процедуры ликвидации Пробизнесбанка провело торги по продаже одного из его ликвидных активов - акций банка "Пойдем!". Торги проводились в закрытой форме, в ходе них цена снизилась вдвое - до 382 млн рублей, и в итоге банк за эту сумму был продан единственному участнику - Совкомбанку. Через два месяца он перепродал 75% акций купленного актива группе топ-менеджеров банка "Российский капитал" (позднее переименован в банк "ДОМ.РФ"), который на тот момент на 100% принадлежал АСВ. Вскоре проданы были и оставшиеся 25% акций. Цена этих сделок неизвестна.

Свое решение закрыть торги АСВ объясняло тем, что на продажу было выставлено 100% акций, а для их покупки необходимо предварительное согласие Банка России. ООО "Автоцентр" - один из кредиторов Пробизнесбанка - считал, что такое решение могло искусственно сократить число участников торгов, и, как следствие, негативно отразиться на цене продажи. По его мнению, другие потенциальные участники просто могли бы, как и Совкомбанк, представить соответствующее одобрение ЦБ.

Кроме того, истцы посчитали продажу акций Совкомбанку притворной сделкой, так как вскоре эти бумаги достались группе топ-менеджеров банка "Российский капитал", который на тот момент на 100% принадлежал АСВ. О притворности, по мнению заявителя-кредитора, свидетельствует состав конечных покупателей. Ими стали физические лица, среди которых большинство составляли связанные с АСВ лица: топ-менеджеры банка "Российский капитал", который на тот момент принадлежал агентству - Михаил Березов, Владимир Воейков, Сергей Лукаш, Сергей Фролов и Ольга Бахтина (все они уже покинули "Российский капитал").

Кредитор и АСВ спорили также и по поводу срока в полтора рабочих дня, отведенного на подачу заявок для участия в торгах. "Автоцентр" считал его слишком коротким, АСВ - достаточным.

Суды всех инстанций отклонили иск, не увидев нарушений со стороны АСВ, но по жалобе компании "Автоцентр" Верховный суд передал дело в коллегию по экономическим спорам. В феврале 2020 года коллегия отправила спор на новое разбирательство в Арбитражный суд Москвы, который, заново рассмотрев дело, вынес решение в пользу кредиторов.

"Агентство, являющееся конкурсным управляющим Пробизнесбанка, не согласно с определением Арбитражного суда города Москвы о признании торгов акциями банка "Пойдем!" недействительными и намерено обжаловать решение в суде апелляционной инстанции", - заявили "Интерфаксу" в АСВ.

"Решение суда основано на технических процедурных вопросах организации торгов, лежащих вне контроля нашего банка. Принимать окончательное решение об обжаловании решения мы будем после его полной публикации. На данный момент мы не видим негативных последствий данного решения, поскольку оно не опровергает того, что все действия Совкомбанка всегда были направлены исключительно на пользу кредиторам Пробизнесбанка, крупнейшим из которых мы сами и являемся", - прокомментировал "Интерфаксу" решение суда совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Банк "Пойдем!" по итогам третьего квартала 2020 года занял 157-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Прецедент

Кредиторам уже удалось оспорить продажу другой "дочки" Пробизнесбанка - Национального банка сбережений (НБС). В 2016 году АСВ как конкурсный управляющий Пробизнесбанка провело торги по продаже НБС. Банк был продан с третьей попытки компании "Региондевелопмент" за 89,7 млн рублей, более чем втрое ниже стартовой цены (306,7 млн рублей).

Заявление об оспаривании сделки по продаже НБС подали кредиторы Пробизнесбанка - компании "Индустрия ЛКМ" и "Трансфорвардингвосток". По мнению заявителей, торги были проведены с нарушениями в части формы проведения аукциона (он был закрытым) и оценки банка (кредиторы полагают, что реальная стоимость актива была выше - 458 млн рублей). Кроме того, кредиторы в суде заявили о фактической заинтересованности между АСВ, электронной площадкой торгов и победителем торгов.

Арбитражный суд удовлетворил заявление кредиторов, признав недействительными торги по продаже НБС, и постановил вернуть акции банка в конкурсную массу Пробизнесбанка. Одновременно суд обязал конкурсного управляющего выплатить компании "Региондевелопмент" 89,7 млн рублей, которая она заплатила за акции суда. Однако апелляционная инстанция отменила решение первой. В свою очередь суд кассационной инстанции поддержал выводы Арбитражного суда Москвы.

Верховный суд РФ в конце октября 2020 года изучил кассационную жалобу АСВ и отказался ее передавать на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам. В ноябре Пробизнесбанк вновь стал владельцем акций НБС. Только вместо прежних 100% акций он получил лишь 70,68%, поскольку остальные акции после сделки 2016 года были проданы физлицам. Новые торги по продаже акций НБС запланированы на 15 марта этого года и пройдут в открытой форме.